Построят, отремонтируют, дадут свет: в Челябинской области в 2026 году дорожники приведут в порядок больше 700 км дорог

Также отремонтируют остановки и сделают освещение на пешеходных переходах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году дорожники Челябинской области приведут в порядок 702 километра автомобильных дорог. Из них почти 9,5 км построят или реконструируют, а остальные 693 км — отремонтируют. Об этом сообщает правительство региона.

Сейчас техника работает на 95 региональных и муниципальных дорогах. 192 километра трасс приведут в порядок в ближайшее время. Плюс к этому ремонтные бригады трудятся еще на 380 объектах местной дорожной сети.

В этом году также смонтируют наружное освещение на 10 участках региональных трасс общей длиной 24,4 километра. Там установят 797 новых светильников. Кроме того, отремонтируют 12 остановочных павильонов и оборудуют светом 144 пешеходных перехода.

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