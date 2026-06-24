«Русская медведица»: женщина выжила в страшной аварии, стала чемпионкой мира и воспитала четверых детей

Фото: из личного архива Ольги Буниной / Hornews.com

17 титулов чемпионки мира по армрестлингу, 750 медалей, победы в США, Франции и Польше — и все это в инвалидной коляске. Ольга Бунина из поселка Увелка Челябинской области — живая легенда, которую за силу духа прозвали «Русской медведицей» рассказала журналистам, как можно не сдаваться даже тогда, когда сломан позвоночник.

В тренажерном зале «Феникс» в Увелке привычный рабочий день: кто-то сосредоточенно бьет по мячу, кто-то выжимает штангу. Но центр этого пространства всегда там, где находится Ольга Бунина. Она ловко перехватывается руками за поручни и одним движением пересаживается с инвалидного кресла на скамью. Это движение отработано до автоматизма за двадцать лет. Рядом с ней — молодые парни с увесистыми гантелями, которые смотрят на нее с уважением и ждут ее команды. Спорт в жизни Ольги был с самого детства — она занималась самбо, гиревым спортом, дзюдо и перетягиванием каната.

Один день перевернул все в жизни Ольги. 22 года назад она ехала в ЗАГС со своим женихом. Они были счастливы, строили планы, ждали ребенка. Вдруг сзади — глухой удар, машину вынесло под КАМАЗ. Жених погиб на месте. Ольга выжила, но с переломом позвоночника и полной потерей чувствительности в ногах. Врачи выносили вердикт: беременность лучше прервать, но она не согласилась:

— Я жила тем, что под сердцем бьется сердце нашего малыша, — рассказывает спортсменка журналистам Hornews.com. — Это был единственный шанс стать мамой.

Она родила дочь Нину. Казалось, жизнь будет заперта в стенах больничной палаты. Но однажды маленькая Нина вернулась из школы в слезах: соседские дети сказали ей, что ее мама-инвалидка скоро умрет. Ольга посмотрела на дочь и твердо сказала, что вместо этого станет чемпионкой мира. С этого момента она начала тренироваться: сначала просто разрабатывала руки, потом садилась за стол и перетягивала противников, лежа в кровати. Через год она уже участвовала в первых соревнованиях по армрестлингу и начала побеждать — сначала на региональном уровне, а затем и на международном.

Фото: Надежда Тютикова, из личного архива Ольги Буниной, Hornews.com.

Со временем в семье появились еще трое детей: Карина, которую Ольга взяла после гибели ее мамы в автокатастрофе, а позже — Вика и Коля, дети родного брата, который не мог воспитывать их сам. Сегодня старшие дочери уже замужем, а Ольга продолжает доказывать: после удара под КАМАЗом можно не просто выжить, а стать сильнее. Она побеждала на чемпионатах в США, Франции и Польше, в том числе легендарную Ирину Турчинскую. А президент России Владимир Путин лично пожал ей руку и назвал «Русской медведицей».

— Когда жизнь поворачивается на 180 градусов, у тебя в голове должно все перевернуться, — говорит Ольга. — Ты должен понять, что жизнь на этом не заканчивается. Если рядом есть человек, который тебе это расскажет, — ты справишься.

Сегодня она сама стала таким человеком для других. Спортсменка открыла зал, в котором занимаются около 70 человек — люди с ограниченными возможностями, а также бойцы СВО, которые восстанавливаются после тяжелых травм.

Она продолжает учиться, ездит к личному тренеру в Челябинск. На недавних соревнованиях ее команда из восьми человек привезла 18 медалей. Но главная мечта сейчас — автобус с подъемником для колясок, чтобы возить ребят на турниры, и большой реабилитационный центр для людей с инвалидностью. В планах — Паралимпийские игры.

— Не знаю, пройду ли по медицинским показателям, — признается она. — Но если есть хоть шанс, я его не упущу.

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