Хотел, чтобы постройки на Увильдах не сносили: челябинца поймали на крупной взятке чиновнику

Фото: СКР по Челябинской области

В Челябинске задержали 50-летнего мужчину, когда он пытался передать взятку в 100 тысяч рублей инспектору ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Как сообщили в пресс-службе регионального СК, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину вечером 23 июня 2026 года в районе дома на улице Кирова в момент передачи взятки. Сам чиновник действовал в интересах правоохранителей. Подозреваемый незаконно возвел на территории памятника природы - озера Увильды - постройки. И чтобы их не снесли, решил дать взятку. Сначала 100 тысяч рублей, потом еще 500 тысяч рублей.

Расследование продолжается. Следователи планируют обратиться в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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