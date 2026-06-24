Нашли через сутки в лесу с помощью квадрокоптера: 84-летний садовод пошел в магазин и потерялся

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

За помощью в полицию обратилась супруга — пенсионеры живут на даче в СНТ «Градостроитель» в Сосновском районе. В обед ее супруг 84 лет отправился за покупками, но обратно не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома, связаться с ним не было никакой возможности.

Женщина рассказала, что у мужа проблемы с сердцем и памятью, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

На поиски подняли полицейских из Сосновского района и Челябинска, к ним присоединились добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Сотрудники челябинской полиции запустили квадрокоптер — с воздуха обследовали окрестности, отрабатывали все возможные маршруты, проверяли информацию от очевидцев.

Спустя сутки поисков пенсионера обнаружили в лесном массиве недалеко от СНТ. Как выяснилось позже, мужчине стало плохо по дороге домой — он не смог добраться до дачи и свернул в лес.

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