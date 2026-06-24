Без нарукавников теперь нельзя: в Заксобрании одобрили штрафы для родителей за неправильное купание детей

Родители будут платить до 3 тысяч рублей за нарушение правил купания детей. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили штрафы для родителей, которые нарушают правила купания детей в озерах. Законопроект рассмотрели на комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и окончательно должны утвердить на заседании 2 июля.

С инициативой штрафовать родителей выступила прокуратурой Челябинской области. Решение объясняют статистикой: в этом году утонул один ребенок, в 2025-м — двое, а в 2024-м таких трагедий было семь.

— Основной причиной гибели детей является отсутствие контроля со стороны родителей либо иных законных представителей, — сообщила старший помощник прокурора области Ирина Онищенко.

В мае этого правительство региона утвердило Правила безопасности людей на водных объектах. В них говорится, что мероприятия с участием детей должны проходить под надзором родителей, тренеров, инструкторов, воспитателей, медиков или спасателей. Документ запрещает оставлять детей без присмотра на берегу, в воде и на льду, а также купание детей младше семи лет без индивидуальных спасательных жилетов или нагрудников. Теперь за нарушение этих требований будет предусмотрена административная ответственность.

Штрафы составят: для граждан — от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до пяти тысяч. Протоколы будут составлять муниципальные административные комиссии.

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