В Челябинской области учредят знак «Доброволец» и звание «Заслуженный спасатель»

Фото: Дарья МАКСИМОВА.
На Южном Урале появятся две новые награды для волонтеров и спасателей. Законопроект одобрили на заседании комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Учреждается знак отличия «Доброволец Челябинской области» и почетное звание «Заслуженный спасатель Челябинской области».
Знак отличия «Доброволец Челябинской области» и единовременную денежную премию получат волонтеры за заслуги в добровольческой деятельности.
Почетное звание «Заслуженный спасатель Челябинской области» присвоят высококвалифицированным сотрудникам аварийно-спасательных служб и формирований. Это сотрудники, которые спасали людей, участвовали в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, вели просветительскую работу. К званию прилагается нагрудный знак.
Законопроект вынесут на голосование на заседании Законодательного Собрания.
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