6 из 10 случаев заканчиваются гибелью: как уберечь кошку от падения из окна

Фото: Алексей ФОКИН.

Лето для ветеринаров – это не только клещи и дачные травмы. Как только жители начинают распахивать окна, в клиниках начинается сезон «летающих» кошек. Пушистых пациентов привозят одного за другим. И далеко не всех удается спасти.

Как сообщает издание ugra-tv.ru, примерно шесть из 10 таких падений заканчиваются гибелью животного. Если кошка падает с высоты выше пятого этажа, шансы выжить становятся совсем небольшими. У тех, кому повезло остаться в живых, часто диагностируют тяжелые травмы – переломы позвоночника, паралич задних лап или раны, из-за которых приходится ампутировать конечности. А все из-за обычного открытого окна.

– Животные видят цель и проявляют охоту. Соответственно, они выпадают. Обычные москитные сетки для окон небезопасны для кошек, потому что они не выдерживают ту массу, которая приходится на них, – объясняет ветеринарный врач Дарья Кобелева.

Есть и другая, еще более коварная ловушка – режим вертикального проветривания. Пытаясь пролезть в узкую щель, кошка застревает и повисает вниз головой. Из-за сильного сдавливания внутренних органов и нарушения кровообращения животное может погибнуть, если хозяев нет дома. По словам ветеринаров, смертность в таких случаях достигает 70-80%.

Специалисты советуют не оставлять питомцев наедине с открытыми окнами и отказаться от надежды на обычные москитные сетки. Более надежный вариант – специальные сетки «антикошка». Они сделаны из прочных материалов и способны выдержать вес животного, которое решит устроить охоту на птицу за окном.

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