Экс-топ-менеджер банка в Челябинске получил срок за взятку в 14 млн рублей

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Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему исполнительному директору местного отделения крупного банка. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», за вознаграждение в 14 млн рублей руководитель помогал юридическим лицам открывать кредитные линии и скрывал негативную информацию об их деятельности. Суд назначил финансисту наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 28 миллионов рублей, а полученные им в качестве взятки деньги в сумме 14 миллионов конфискованы в доход государства. Арест, наложенный ранее на автомобиль, жилые и нежилые помещения, земельный участок и денежные средства фигуранта, суд сохранил.

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