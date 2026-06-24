Семья пострадавшего при крушении поезда ребенка из Копейска подала в суд на РЖД

Фото с места происшествия 3 апреля. Фото: Дмитрий СИЛЬНОВ.

В Копейский городской суд поступил иск о компенсации морального вреда от семьи ребенка, пострадавшего в аварии пассажирского поезда № 302 «Москва – Челябинск». Ответчиками выступают ОАО «РЖД» и АО «Федеральная пассажирская компания», заседание назначено на 9 июля 2026 года.

Напомним, ЧП произошло утром 3 апреля в Ульяновской области, где с рельсов сошли семь вагонов с 415 пассажирами. Причиной стал излом рельса и ненадлежащее состояние пути. В результате десятки человек получили травмы, среди пострадавших есть дети, погибших нет. Для ликвидации последствий привлекались более 150 специалистов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, расследование продолжается.

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