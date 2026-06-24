Челябинская область представит на «Иннопроме-2026» роботов и беспилотники

Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге в начале июля. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге состоится Международная промышленная выставка «Иннопром-2026», где Челябинскую область представят 22 предприятия. Как сообщили в правительстве региона, главная цель участия — заключение новых контрактов и выход на новые рынки.

Ключевым направлением экспозиции станет робототехника. Посетители увидят промышленных манипуляторов от «Завода Роботов», робота-уборщика, а также автоматизированный стенд технического зрения с искусственным интеллектом от «Завод АМО Сталь» для контроля качества деталей.

В сегменте беспилотной техники будут представлены тягач с автономным управлением (АМТ Н.В.) и комплекс для транспортировки груза Усть-Катавского вагоностроительного завода. Кроме того, пять челябинских компаний презентуют экологические проекты, включая станции контроля воздуха и технологии переработки пластика.

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