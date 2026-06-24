Еще двое школьников из Челябинской области стали 200-бальниками ЕГЭ

Артем Афанасьев и Сергей Маслов получили высшие баллы по физике и математике. Фото: министерство образования Челябинской области

В Челябинской области выросло число абсолютных рекордсменов ЕГЭ. Сразу два выпускника — Артем Афанасьев из школы №9 города Кусы и Сергей Маслов из челябинского лицея №11 — набрали максимальные 200 баллов, блестяще сдав экзамены по профильной математике и физике. Они присоединились к ранее отличившимся Даниилу Салимову и Илье Бурашникову.

— Выдать идеальный результат по таким точным, сложным дисциплинам — это огромный труд и самих детей, и их наставников, — отмечают в региональном министерстве образования.

Больше всего стобалльников в Челябинской области по литературе - 58 человек, на втором месте химия - 27, на третьем - русский язык с 27 высшими результатами.

География стобалльных результатов также расширилась: высший балл по физике получили выпускники из Челябинска, Снежинска, Копейска, Магнитогорска, Каслинского и Кусинского округов, а по обществознанию — школьники из Копейска и Сосновского района. Всего физику сдавали более 2,4 тысячи одиннадцатиклассников, а обществознание — почти 5 тысяч. Ознакомиться с итогами экзаменов можно в школах или на портале «Госуслуги».

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