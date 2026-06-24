Звонят и представляются чиновниками: как семьям участников СВО защититься от новой мошеннической схемы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинской области зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на семьи участников специальной военной операции. Неизвестные звонят родственникам военнослужащих, представляясь сотрудниками администраций, и под различными предлогами пытаются выманить личные данные. Чтобы войти в доверие, мошенники могут предлагать помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске информации о близких.
В правительстве Челябинской области напоминают: настоящие сотрудники органов власти никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Поэтому, если вам поступил подобный звонок, рекомендуется:
- Не сообщать свои личные данные;
- Не передавать информацию из паспорта, СНИЛС и других документов;
- Не переходить по сомнительным ссылкам и не выполнять требования звонящего без предварительной проверки.
В случае поступления такого звонка нужно прекратить разговор и перепроверить информацию по официальным телефонам местной администрации. А если вы стали жертвой мошенников, следует обратиться в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем.
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