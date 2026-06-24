64 школьника из Челябинской области стали победителями Всероссийской олимпиады

Алексей Текслер с победителями ВОШ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер вручил награды победителям Всероссийской олимпиады школьников и их наставникам из Челябинской области. В этом году более 5,5 тысячи южноуральцев участвовали в региональном этапе, победителями и призерами стала почти половина прошедших в финал участников.

— Ваши победы –это гораздо больше, чем личный успех, они стали гордостью всего региона. Вы доказали, что у нас растут талантливые, целеустремленные молодые люди, способные конкурировать не только в масштабах страны, но и на международном уровне, — сказал губернатор, вручая дипломы победителям.

Второй год подряд для победителей ВОШ и их наставников предусмотрено денежное поощрение от губернатора. В этом году его получат 64 школьника и 44 педагога.

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