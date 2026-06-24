На улице Российской в Челябинске произошел провал асфальта

Фото с места происшествия. Провал уже устраняют подрядчики, к ситуации подключилась прокуратура. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Инцидент произошел сегодня вечером, 24 июня, на улице Российской. Возле дома №249 произошел провал асфальта на проезжей части, сообщает ГАИ.

— Информация передана в Администрацию города Челябинска и в подрядную организацию, обслуживающую данный участок улично-дорожной сети, для принятия мер по устранению образовавшегося провала, — комментирует Госавтоинспекция.

На месте повреждения начались работы. Прибыл представитель прокуратуры. По предварительным данным, авария произошла на канализационном коллекторе.

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