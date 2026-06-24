В Троицке завершилось благоустройство сквера в поселке Жиркомбинат

Фото: Дарья Хлызова / минэкологии Челябинской области

В городе Троицке Челябинской области завершены масштабные работы по благоустройству и озеленению сквера, расположенного в поселке Жиркомбинат. Преобразившееся общественное пространство уже стало новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Проект, стартовавший в 2025 году, позволил кардинально изменить облик территории. За время его реализации была проведена санитарная обрезка старых деревьев и полностью вывезен накопившийся мусор. Специалисты выполнили планировку рельефа, подготовили плодородный грунт и разбили участок под посадки.

Непосредственно к озеленению приступили после завершения всех подготовительных этапов. Для создания зеленого каркаса сквера было высажено около двухсот тополей, сто яблонь и девятнадцать елей. Эстетическую составляющую дополнили разбитые клумбы с яркими однолетними цветами, а также посев газона на площади более десяти тысяч квадратных метров.

Подобные проекты по улучшению городской среды проводятся в Челябинской области с 2020 года по поручению губернатора Алексея Текслера. Благодаря этой программе преобразования коснулись не только нового сквера: ранее были благоустроены сквер памяти воинам-интернационалистам и набережная Свято-Троицкого собора, сообщает министерство экологии Челябинской области.

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