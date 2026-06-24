Улица Дзержинского в Челябинске будет перекрыта до конца лета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 25 июня частично закрывается движение транспорта по улице Дзержинского. Там будет проходить капитальный ремонт трамвайных путей.

— До 31 августа будет поэтапно закрываться движение транспорта по улице Дзержинского на участке от Машиностроителей до Лизы Чайкиной. Просим водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут, — сообщили в городской администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.