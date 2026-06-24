Молодежный театр Челябинска прощается с интерактивной сказкой про Ивана-Царевича

Фото: Максим Власов

25 июня на сцене Челябинского Молодежного театра состоится финальный показ спектакля «Иван-Царевич и Серый Волк» (6+), который после почти девятилетнего проката покидает репертуар. Премьера постановки состоялась ещё 18 ноября 2017 года, и с тех пор сказка неизменно собирала полные залы.

Главной особенностью этой постановки была ее уникальность и непредсказуемость. Интерактивный формат позволял каждому стать соавтором истории: по ходу действия публика несколько раз голосовала за дальнейший маршрут героев. Куда отправятся персонажи — к Бабе-яге, Лешему или Кощею, а может быть, к Шамаханской царице или Соловью-разбойнику? Выбирался тот вариант, на который зрители громче всего откликались аплодисментами, поэтому ни один показ не был похож на другой.

Стоит отметить, что рождение этого спектакля само по себе стало событием для города. Постановка создавалась в рамках проекта «Лаборатория зрителя» и стала его первым опытом. Челябинцы могли наблюдать весь творческий процесс: от читки пьесы уральского драматурга Светланы Баженовой до генерального прогона. Зрители встречались с режиссером Александром Черепановым и художником Константином Михайловым, присутствовали на открытых репетициях и делились впечатлениями.

Финальный показ 25 июня станет последней возможностью увидеть удивительную сказку «Иван-Царевич и Серый Волк» на сцене Молодежного театра. Начало в 11:00.

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