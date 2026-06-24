Газопровод в поселок Малиновка построен уже наполовину

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел совещание с главами уральских регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону. Сейчас эта кампания развернута во всех субъектах округа — она ориентирована на ремонт котельных и сетей, формирование запасов.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, в ходе прошедшего отопительного сезона вскрылись проблемы, связанные с энергообеспечением индивидуальных жилых домов: в поселке Малиновка Сосновского района в январе аварийно отключилось электричество, что из-за отсутствия газификации повлекло и проблемы с отоплением.

— В связи с этим принял решение газифицировать поселок Малиновка. Тянем туда газопровод длиной 16 км с бюджетом 180 миллионов рублей. Техническая готовность объекта сегодня уже высокая – около половины газопровода готово. В целом работы ведутся по плану, мы закольцуем три существующие ГРС и осуществим догазификацию домов, что позволит снизить нагрузку на электросети, — доложил Алексей Текслер.

Также в Малиновке будет модернизирована дополнительная электроподстанция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.