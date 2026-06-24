Продал землю и купил ягоды на все деньги: ветеран СВО открыл производство морсов

Фото: Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»

Александр Тимофти к 28 годам успел побывать пожарным, телохранителем, штурмовиком, экскаваторщиком и основателем собственной торговой марки. Историю ветерана СВО из Югорска, который начал бизнес с нуля, рассказали коллеги из ugra-news.ru.

Александр родился в Ноябрьске, вырос в поселке Пионерский. С ранних лет мужчина взращивал в себе самостоятельность: топил печь, носил воду, чистил снег, ухаживал за поросятами. В школе — драки, занятие боксом, сложный переходный возраст. Но аттестат получил, а после срочной службы под Самарой вернулся уже другим человеком.

Работал пожарным-спасателем, женился, стал отцом. Переезд в Казань сначала казался удачей: молодого парня взяли телохранителем в крупную организацию, пошли большие деньги. Но, как признается сам Александр, это был опыт «розовых очков, которые бьются стеклами внутрь». В одночасье он потерял все: работу, семью, деньги.

Оказавшись на распутье, вернулся на север, устроился охранником. А в 2022 году добровольцем ушел на СВО. Служил штурмовиком на Курдюмовском направлении, под Бахмутом, был самым молодым в батальоне.

— Я понял и то, что нужно проживать каждый день, как последний, не в том смысле, что отрываться по полной, а ценить его. Нужно заботиться о других, но и себя любить, потому что жизнь может неожиданно завершиться. Главное в жизни — это семья, — говорит Александр.

После возвращения реабилитация, работа экскаваторщиком, учеба в колледже. А затем появилась идея, которая выросла из детства: варить морс. Продал землю, которую он получил как участник СВО, закупил ягоды и встал у плиты.

Бизнесу всего семь месяцев, а число заказов растет. На ярмарке «Товары земли Югорской» Александр победил в номинации «Продукция из дикоросов» — его морсы из облепихи, клюквы, вишни и брусники оценили эксперты и жители региона. Лучшей наградой считает признание покупателей.

На передовую боевым братьям отправляет сублимированные морсы, которые разводятся водой.

Александр также заключил соглашение с коренными народами севера на поставку ягод. Сегодня его цех почти готов к запуску, объем производства — полтонны в месяц. Продукция уже продается в Екатеринбурге, Казани, Перми и других городах.

В планах повысить рентабельность бизнеса, а еще получить высшее образование, заниматься поддержкой предпринимательства, молодежи и спорта. Недавно Александр участвовал в соревнованиях «Герои нашего времени» и привез медали всех достоинств. Сейчас мужчина планирует войти в городскую думу Югорска — он уже выдвинул свою кандидатуру.

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