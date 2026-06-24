ММК инвестировал 4,5 млрд рублей в новую технологию производства стали

Фото: ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) объявил о завершении крупного инвестиционного проекта по модернизации сталеплавильного производства. В кислородно-конвертерном цехе на всех трех конвертерах внедрена современная система комбинированной донной продувки инертными газами. Общая сумма вложений в проект превысила 4,5 миллиарда рублей.

Работы велись поэтапно: первую систему установили на агрегате №3 в августе 2025 года, затем в декабре — на конвертере №1, и завершили модернизацию установкой оборудования на агрегате №2 в июне текущего года. Реализации проекта предшествовал ввод в эксплуатацию нового блока разделения воздуха (кислородной станции №6), от которого были подведены трубопроводы для подачи аргона.

Новая технология уже позволила увеличить выход годного металла на 5 кг с каждой тонны стали и снизить уровень окисленности металла на 2%. Это привело к сокращению расхода дорогостоящих ферросплавов, алюминия и шлакообразующих смесей. Кроме того, благодаря использованию агломерата как охладителя удалось уменьшить общий расход металлошихты на 11,6 кг на тонну продукции. Управление процессом полностью автоматизировано и осуществляется с помощью математической модели, что исключает влияние человеческого фактора.

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