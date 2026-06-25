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НовостиОбщество25 июня 2026 3:10

Дожди, грозы и сильные порывы ветра: какой будет погода 25 июня в Челябинской области

Синоптики предупредили о грозах и дожде в Челябинской области 25 июня
Дарья МАРКОВА
В регионе пройдут дожди с грозами.

В регионе пройдут дожди с грозами.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Дожди и грозы отказываются уходить из Челябинской области. В четверг, 25 июня, в регионе обещают переменную облачность, кратковременные осадки и гром.

При этом если ночью столбики термометров опустились до +10 градусов, то днем они вновь покажут уже привычные +20, +25. Ветер будет освежающим и с сильными порывами.

В самом Челябинске столбики термометров покажут такие же цифры, но обойдется без сильного ветра, дождей и грозы.

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