Ущерб превысил 1 млрд: на Южном Урале снизилось количество киберпреступлений

В Челябинской области снизилось количество краж и мошенничеств. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Меньше IT-преступлений стало в Челябинской области за последние два года. За первые пять месяцев 2026 года их количество снизилось почти на треть – на 28%, а число краж и мошенничеств – на 23,9%.

Ущерб от этих преступлений тоже снизился – на 6%. Но все же он остается очень большим – больше одного миллиарда рублей.

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер подчеркнул особую значимость этой проблемы. Он указал на то, что необходимо принять дополнительные меры для повышения качества работы по борьбе с киберпреступностью.

– По итогам обсуждения членами координационного совещания выработан комплекс мер, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

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