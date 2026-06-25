Жители Челябинской области смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму

Если не получится проголосовать онлайн, можно сделать это обычным способом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Проголосовать на выборах депутатов Госдумы через интернет смогут южноуральцы. Челябинская область вошла в 33 региона России, где можно будет проголосовать при помощи ресурсов дистанционного электронного голосования.

– С учетом возможных перебоев в работе мобильной связи во время проведения выборов нами совместно с Минцифры России проводится работа по включению информационных ресурсов ДЭГ в так называемые «белые списки», – рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

На избирательных участках также установят компьютеры, с которых можно будет проголосовать онлайн. Если проголосовать через интернет не получится, переживать не стоит – можно будет получить бумажный бюллетень на своем избирательном участке.

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