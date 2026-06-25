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НовостиПроисшествия25 июня 2026 4:25

Мужчина лежал на глубине двух метров: очередная трагедия на воде произошла в Челябинской области

Мужчина утонул на глубине двух метров в реке Зюзелга Челябинской области
Дарья МАРКОВА
Мужчина отплыл от берега на 5 метров.

Мужчина отплыл от берега на 5 метров.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Одиннадцатый человек утонул в Челябинской области с начала купального сезона. Мужчина утонул в реке Зюзелга Сосновского района Челябинской области.

На место трагедии приехали водолазы. Они нашли тело на глубине двух метров в пяти метрах от берега. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Почему утонул мужчина, пока неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.

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