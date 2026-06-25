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НовостиОбщество25 июня 2026 4:42

«Ушла в лес с собакой и не вернулась»: пожилая женщина пропала в Челябинской области

Волонтеры ищут 71-летнюю женщину с собакой в лесу под Ашой Челябинской области
Дарья МАРКОВА
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / ВКонтакте

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / ВКонтакте

Пожилая женщина пропала два дня назад в лесу между Ашой и Миньяром Челябинской области. 71-летнюю Люсю Писареву (Петрову) ищут волонтеры.

– 23 июня ушла в лес с собакой черно-белого цвета и не вернулась, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей женщине 155 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза голубые. Во что она была одета, неизвестно.

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