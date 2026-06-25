«Ушла в лес с собакой и не вернулась»: пожилая женщина пропала в Челябинской области

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / ВКонтакте

Пожилая женщина пропала два дня назад в лесу между Ашой и Миньяром Челябинской области. 71-летнюю Люсю Писареву (Петрову) ищут волонтеры.

– 23 июня ушла в лес с собакой черно-белого цвета и не вернулась, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей женщине 155 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза голубые. Во что она была одета, неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.