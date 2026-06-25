Челябинцы смогут получить бесплатную юристконсультацию от органов власти

Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области

В понедельник, 29 июня в Челябинске пройдет День оказания бесплатной юридической помощи. Для получения консультаций к адвокатам, нотариусам и юристам смогут безвозмездно обратиться все желающие, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Прием с 16:00 до 18:00 будет идти в Штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167.

Консультации будут оказывать представители десяти государственных органов: Госжилинспекции, Росреестра, ФССП, Минсоц, Минздрав, Соцфонд, ГУ МВД, аппараты уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, а также члены Ассоциации юристов России, частные нотариусы и адвокаты. Желающим получить консультацию напоминают о необходимости иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме.

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