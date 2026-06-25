Продала квартиру и отдала все мошенникам: преступники запугали женщину и оставили ее без всего

Женщина продала квартиру и отдала все деньги мошенникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина осталась без квартиры и денег из-за влияния мошенников. Челябинка потеряла 2,5 млн рублей, а когда опомнилась, обратилась в полицию.

Все началось с телефонного звонка. Лже-служба доставки сообщила о почтовом отправлении, которое поступило на ее имя. Чтобы получить его нужно было назвать код из сообщения. Женщина сделала это, что и стало роковой ошибкой. Так мошенники получили доступ к ее личным данным.

После этого на жертву обрушился шквал звонок от тех, кто выдавал себя за сотрудников госструктур. Они сообщили женщине, что теперь ее недвижимость якобы оформлена на «пособника незаконных вооруженных формирований и используется в противоправных операциях».

– Под предлогом срочной «защиты имущества» от конфискации женщину убедили в необходимости немедленной продажи жилья, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Женщина испугалась и слепо следовала инструкциям. Она продала свою квартиру и перевела все деньги на якобы безопасные счета. А часть наличных она передала курьеру. Получив все деньги, мошенники хладнокровно сказали ей, что обманули, и перестали выходить на связь.

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