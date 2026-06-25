Т2 перезапустил программу лояльности «Больше»: теперь выгода доступна абонентам всех операторов

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 обновил программу лояльности «Больше». Каждый день компания открывает три эксклюзивных предложения в определенной тематической категории. Одно из них доступно за обмен гигабайтов, еще два – специальные оферы от партнеров. Тематические подборки оператор меняет ежедневно, а еженедельный цикл повторяется

Программа охватывает все сферы повседневной жизни. В разные дни недели участники могут получать скидки и бонусы в категориях «Еда» и «Шопинг» от таких партнеров, как: «Яндекс Еда», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Золотое Яблоко», OZON, «Авито» и Sokolov. Отдельные дни посвящены категориям «Транспорт» и «Развлечения», где представлены «Яндекс Go», топливо и самокаты. По особым дням будет доступна категория «Сюрприз» с секретным офером из любой подборки.

Для неабонентов Т2 подготовил приветственные гигабайты при регистрации в программе «Больше». Количество трафика рассчитано так, чтобы новый пользователь мог сразу совершить свой первый обмен гигабайтов и оценить механику сервиса. Такой подход позволяет каждому оценить преимущества программы лояльности Т2.

- У клиентов Т2 программа «Больше» давно стала одним из любимых предложений. Ведь наши партнеры – сервисы и магазины, которые действительно популярны и востребованы каждый день. Это такси, продуктовые магазины, маркетплейсы и многое другое. А теперь мы идем дальше и даем возможность узнать о «Больше» и абонентам других операторов. Для них мы приготовили приветственные гигабайты, которые можно потратить в любой момент, - отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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