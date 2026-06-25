Тяжелую посылку из Китая оформили на челябинской таможне

Фото: пресс-служба Челябинской таможни.

В Троицке Челябинской области таможенники оформили гидравлический пресс весом 208 тонн. Его привезли на трех автомобилях по частям.

Автоколонна с рекордно тяжелым грузом прибыла в Троицк из Китая. Получателя задекларировал груз – общая сумма платежей составила почти 8 млн рублей.

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