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НовостиОбщество25 июня 2026 6:50

Тяжелую посылку из Китая оформили на челябинской таможне

Троицкая таможня оформила рекордно тяжелый груз весом 208 тонн из Китая
Дарья МАРКОВА
Фото: пресс-служба Челябинской таможни.

Фото: пресс-служба Челябинской таможни.

В Троицке Челябинской области таможенники оформили гидравлический пресс весом 208 тонн. Его привезли на трех автомобилях по частям.

Автоколонна с рекордно тяжелым грузом прибыла в Троицк из Китая. Получателя задекларировал груз – общая сумма платежей составила почти 8 млн рублей.

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