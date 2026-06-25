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НовостиОбщество25 июня 2026 7:12

Закрасят наркограффити и устроят концерт: в Челябинске пройдет акция, посвященная борьбе с наркотиками

В центре Челябинска пройдет акция по борьбе с употреблением наркотиков 26 июня
Дарья МАРКОВА
Акция пройдет на Кировке.

Акция пройдет на Кировке.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, в центре Челябинска пройдет акция «Время НЕзависимых», посвященная международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

Основная часть акции пройдет на пешеходной части улицы Кирова с 16:00 до 18:00. Гостям обещают концерт, работу интерактивных площадок, викторины, игры, показательные выступления служебных собак с кинологами.

А сотрудники центра социально-психологической реабилитации отправятся в этот день на улицу Сулимова закрашивать наркотические граффити.

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