Закрасят наркограффити и устроят концерт: в Челябинске пройдет акция, посвященная борьбе с наркотиками

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 26 июня, в центре Челябинска пройдет акция «Время НЕзависимых», посвященная международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом.
Основная часть акции пройдет на пешеходной части улицы Кирова с 16:00 до 18:00. Гостям обещают концерт, работу интерактивных площадок, викторины, игры, показательные выступления служебных собак с кинологами.
А сотрудники центра социально-психологической реабилитации отправятся в этот день на улицу Сулимова закрашивать наркотические граффити.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.