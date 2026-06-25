Выезжают на дорогу и ездят по двое: какие правила чаще нарушают водители электросамокатов и велосипедов

Водители СИМ нередко нарушают правила дорожного движения. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Люди на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности попали в 99 аварий в Челябинске с начала 2026 года. В 61 из них есть пострадавшие. С участием детей произошло 41 ДТП, 25 несовершеннолетних получили травмы. Такую статистику привели в пресс-службе Госавтоинспекции города

Накануне, 24 июня, госавтоинспекторы вышли в очередной рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями элекстросамокатов и велосипедов. В итоге 10 человек, которые управляли СИМ, привлекли к административной ответственности.

Среди основных нарушений пересечение проезжей части на самокатах и велосипедах, перевозка пассажиров на электросамокатах, а также отсутствие права управления транспортным средством при движении на электросамокате мощностью более 250 Ватт.

С начала года в Челябинске привлекли к ответственности 62 водителей средств индивидуальной мобильности.

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