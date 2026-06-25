Проникли в квартиру, украли телефон и сели на 11 лет: в погоне за легкой наживой двое мужчин получили большие сроки

За разбой с насилием преступники получили по 11 лет. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое мужчин выпили и решили немного «подзаработать». Они проникли в квартиру, куда их не хотели пускать хозяева, а потом начали наносить удары один за другим. Сначала руками и ногами, а потом всем, что попадалось под руку.

В итоге они похитили мобильный телефон и 50 тысяч рублей, общий ущерб составил 80 тысяч. После этого они побежали тратить чужие деньги. А потерпевшим был причинен тяжкий и средний вред здоровью.

В суде обвиняемый признали вину частично. Но суд признал их виновным. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств каждого из них приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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