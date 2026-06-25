Течение унесло мальчика к бетонной стене: юного рыбака чудом спасли из воды военные

Рыбалка едва не закончилась трагедией. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мальчик-рыбак едва не попал в беду на Южноуральском водохранилище. Он вместе с другом рыбачил на берегу, в ста метрах от дамбы. Неожиданно его удочка зацепилась за корягу, тогда 14-летний подросток отправился распутывать, но не удержался. Течение сбило его и унесло к бетонной стене.

Первыми на место примчались военные Росквардии, они сразу подобрались к мальчику, помогая ему удержаться. Следом прибыли сотрудники МЧС, ГРЭС и областной противопожарной службы. При помощи веревки и спасательного круга парнишку достали на берег.

Мальчик чувствует себя хорошо, это подтвердили во время осмотра медики.

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