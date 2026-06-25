Власти Челябинска объяснили пропажу стены памяти с Лесного кладбища

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Челябинска заметили изменения на территории Лесного кладбища и мемориального комплекса «Память». С территории воинских захоронений исчезла стена памяти с именами умерших в госпиталях участников Великой Отечественной войны, пропал и танк.

В администрации города в ответ на запрос корреспондентов Pchela.news рассказали, что в настоящий момент продолжается реконструкция мемориала, которая началась в конце 2024 года. Сейчас основные работы сосредоточены на соседнем комплексе «Воинам Афгана». Завершить все ремонтно-восстановительные работы планируют к 29 августа 2026 года.

В комитете по культуре поспешили успокоить жителей города и пояснили судьбу памятных плит. Гранитные таблички с именами погибших временно демонтировали и позже установят их на новой стене, которая будет возведена взамен аварийной.

Что касается военной техники, в администрации сообщили, что перенос связан с требованиями охраны объекта культурного наследия «Скорбящие матери». Согласно им, размещение орудий и их муляжей на территории памятника запрещено, поэтому технику переместили в Сад Победы, а часть передали в Троицк для музейных экспозиций.

В мэрии добавили, что в рамках благоустройства на территории появятся новые пешеход6ные дорожки из тротуарной плитки и современная подсветка памятника.

Вырубка аварийных деревьев оказалась законной и проводится по разрешению управления экологии и природопользования.

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