Контракты по организации питания в 106 школах Челябинска признаны незаконными

Ранее возбудило дело о сговоре на торгах по организации питания возбудило УФАС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд признал незаконными контракты по организации горячего питания детей между «Уральским комбинатом питания» и 106 школами Челябинска. С иском обратилась прокуратура.

Ответчиками значились и другие компании — «ТрансХолод», «Детское питание — ДОП» и «Комбинат питания», но в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Напомним, в прошлом году Челябинское УФАС оштрафовало поставщиков школьного питания на 5 млн рублей: компании стремились обеспечить победу одному хозяйствующему субъекту и поддерживать высокие цены на торгах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.