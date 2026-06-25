Вспыхнула ссора — чиркнула зажигалка: челябинец хотел отделаться условкой за страшный поступок в новогоднюю ночь

Мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новогодняя ночь на 1 января 2024 года обернулась кошмаром для жительницы Челябинска. Между ней и пьяным мужем возникла крупная ссора. Тогда супруг схватился за легковоспламеняющуюся жидкость и чиркнул зажигалкой. Одежда женщины вспыхнула мгновенно. Челябинка даже не успела понять, что произошло. Ожог 36% тела.

Советский райсуд в сентябре 2025 года приговорил горе-муженька его к четырем годам… условно! Прокуратура обжаловала это решение и срок стал реальным. Но мужчина не хотел в колонию.

— В кассационной жалобе защитник осужденного просил отменить апелляционное определение областного суда, которым по представлению прокурора ужесточено наказание с условной меры на реальное отбывание в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Но суд оставил решение в силе — 4 года колонии.

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