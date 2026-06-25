Сделал специально: пьяный водитель наехал задним ходом на трех пешеходов и скрылся с места ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске Челябинской области водитель Daewoo Nexia наехал на группу людей и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел утром 13 июня у дома № 50 на улице имени газеты «Правда». Виновника ДТП быстро нашла полиция. Им оказался 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснили ИА «Уральский меридиан» в объединенной пресс-службе судов Челябинской области, водитель поссорился с незнакомцами, сел в машину, включил задний ход и намеренно их сбил.

Пострадавших доставили в больницу. Выяснилось, что мужчина неоднократно был судим. Суд счел, что он магнитогорец может скрыться, и отправил его под стражу на один месяц и 24 дня.

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