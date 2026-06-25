Актив национализированного «Арианта» вошел в дело о банкротстве фирмы дочери Аристова

Заявление поступило в арбитражный суд Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Компания «ЦПИ — Ариант» (находится в составе национализированного «Арианта») вошла в дело о банкротстве фирмы «Консультанты Урала». Последняя принадлежит Елене Кретовой — экс-совладелице холдинга, дочери его основателя Александра Аристова. Сумма требований составляет около 96,5 млн рублей.

— Определением Арбитражного суда Челябинской области от 24.06.2026 заявление кредитора — общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии — Ариант» удовлетворено, — сообщили в пресс-службе арбитражного суда.

Ранее в реестр требований кредиторов был включен долг «Консультантов Урала» перед агрофирмой «Южная» в размере более 429,6 млн рублей.

Напомним, в апреле 2024 года по иску Генпрокуратуры суд национализировал активы «Арианта», принадлежавшие семьям Антиповых, Аристовых и Кретовых. Все попытки экс-владельцев обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях успеха не принесли. Однако 1 апреля 2026 года группа компаний «Ариант» подала заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

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