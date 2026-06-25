«Может создавать угрозу безопасности»: власти Молдавии внесли Ирину Круг в черный список

Документ якобы носит рекомендательный характер, но предупреждает, что на границе могут развенуть Фото: Архив КП.

Врасти Молдавии опубликовали список российских артистов, которых «не рекомендовано приглашать» в страну. Среди прочих артистов в него вошла 50-летняя Ирина Круг — уроженка Челябинска, вдова известного шансонье Ирина Круг.

«Документ носит рекомендательный характер», говорится на сайте Министерства Культуры Молдавии, а его цель — предотвращение ситуаций, когда проведение мероприятий «может создавать угрозу безопасности». А если кто-то захочет их позвать, пусть учитывают «возможность того, что приглашенным артистам будет запрещен въезд на территорию Республики Молдова».

Напомним, Ирина Круг родилась в Челябинске, в конце 90-х работала официанткой в ресторане «Малахит». Там она познакомилась там с исполнителем русского шансона Михаилом Кругом. В мае 2002 года у пары родился сын Александр, но счастье продлилось недолго — в ночь на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит неизвестными в собственном доме.

Кстати, 21 марта Ирина Круг вместе с 24-летним сыном Александром выступили в Челябинске с программой «Ребята».

Кого еще внесли в черный список молдавские власти? Клаву Коку (Клавдию Высокову), Егора Крида, Дмитрия Маликова, Сергея Шнурова, Сергея Жукова и множество других известных имен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.