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НовостиОбщество25 июня 2026 14:26

«Может создавать угрозу безопасности»: власти Молдавии внесли Ирину Круг в черный список

Власти Молдавии внесли в черный список уроженку Челябинска Ирину Круг
Алина КУНГУРЦЕВА
Документ якобы носит рекомендательный характер, но предупреждает, что на границе могут развенуть

Документ якобы носит рекомендательный характер, но предупреждает, что на границе могут развенуть

Фото: Архив КП.

Врасти Молдавии опубликовали список российских артистов, которых «не рекомендовано приглашать» в страну. Среди прочих артистов в него вошла 50-летняя Ирина Круг — уроженка Челябинска, вдова известного шансонье Ирина Круг.

«Документ носит рекомендательный характер», говорится на сайте Министерства Культуры Молдавии, а его цель — предотвращение ситуаций, когда проведение мероприятий «может создавать угрозу безопасности». А если кто-то захочет их позвать, пусть учитывают «возможность того, что приглашенным артистам будет запрещен въезд на территорию Республики Молдова».

Напомним, Ирина Круг родилась в Челябинске, в конце 90-х работала официанткой в ресторане «Малахит». Там она познакомилась там с исполнителем русского шансона Михаилом Кругом. В мае 2002 года у пары родился сын Александр, но счастье продлилось недолго — в ночь на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит неизвестными в собственном доме.

Кстати, 21 марта Ирина Круг вместе с 24-летним сыном Александром выступили в Челябинске с программой «Ребята».

Кого еще внесли в черный список молдавские власти? Клаву Коку (Клавдию Высокову), Егора Крида, Дмитрия Маликова, Сергея Шнурова, Сергея Жукова и множество других известных имен.

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