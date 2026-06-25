До 130 тысяч кубометров в час: в Сосновский район увеличат подачу газа

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В Сосновский район Челябинской области увеличат подачу газа. Там из-за активной застройки возник дефицит мощности. Реконструкция газораспределительной станции «Митрофановский», которая является источником топлива для присоединенного к Челябинску поселка Западный, находится на финальной стадии проектирования. Ее мощность планируют повысить до 130 тысяч кубометров в час — более чем в 15 раз, сообщил на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» начальник управления инженерной инфраструктуры МинЖКХ Артем Бурматов.

Кроме этого уже проложено 7 км газопровода и ведутся работы по закольцовке с ГРС-3, пишет «Курс дела». Также планируется построить линию от поселка Полетаево до деревни Малиновка. Это даст возможность снизить нагрузку на электросети, которые испытывали перегрузки и аварии в холодный период.

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