Правительство РФ списало часть долгов Челябинской области по бюджетным кредитам

Заседание Правительства РФ 25 июня. Фото: government.ru

Правительство России приняло решение о частичном списании задолженности по бюджетным кредитам для восьми регионов страны, включая Челябинскую область. Общая сумма прощённых долгов составила свыше 48 миллиардов рублей, что соответствует двум третям от их объема.

Как уточнили в кабмине, эта мера стала вознаграждением за инвестиции субъектов в социально значимые проекты. Средства были направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, реализацию инфраструктурных инициатив, переселение граждан из аварийного жилья и обновление парка общественного транспорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что принятое решение будет способствовать достижению целей, поставленных президентом, и устойчивому развитию экономики. В масштабах страны эта работа ведется еще активнее: в 2025 году возможностью списания воспользовались 58 регионов с общей экономией около 230 млрд рублей, а с начала 2026-го такая льгота была предоставлена уже 57 субъектам РФ на сумму более 212 миллиардов.

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