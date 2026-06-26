Челябинская структура «Ростеха» испытала автономную энергостанцию для ТЭК

Фото: СКБ «Турбина»

В Челябинске на производственной площадке СКБ «Турбина» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») состоялись приемочные испытания нового агрегата АПН-30, предназначенного для автономного энергоснабжения малых и средних нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, установка способна выполнять функцию источника аварийного питания для критически важных объектов: от промышленных предприятий до жилых домов и бизнес-центров в регионах с нестабильной подачей электричества.

Ключевым преимуществом проекта является полная локализация производства. Агрегат создан из отечественных комплектующих и материалов на 100%, что значительно упрощает сервисное обслуживание и поставку запчастей. При проектировании инженеры учитывали реальный опыт эксплуатации подобного оборудования в полевых условиях. До конца текущего года планируется включить АПН-30 в реестр российской промышленной продукции.

Следующим этапом для АПН-30 станет опытно-промышленная эксплуатация на автоматической газораспределительной станции в Краснодарском крае. Параллельно предприятие ведет научно-исследовательские работы по созданию перспективной линейки газотурбинных агрегатов мощностью до 300 кВт.

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