Челябинские кардиохирурги вошли в топ-10 лучших профильных врачей России

Фото: ЧОКБ

Врачи областного центра сердечно-сосудистой хирургии ЧОКБ вошли в десятку лучших сосудистых хирургов России. Об этом сообщил президент Российского общества сосудистых хирургов, академик РАН Юрий Белов на международной конференции «Сосудистая хирургия будущего».

За прошлый год медики кардиоцентра провели 52 сложнейшие гибридные операции, что сделало клинику лидером на Урале. Главная особенность челябинского центра — универсальность: здесь выполняют все известные методики лечения сосудов.Челябинские врачи представили на конференции шесть научных докладов, в том числе по кейсам реконструктивной хирургии и миграции кава-фильтра.

Особое внимание уделяется гибридной хирургии, позволяющей одновременно проводить открытую и малоинвазивную операции, что снижает травматичность и ускоряет восстановление пациентов. Однако поток пациентов с тяжёлыми поражениями сосудов продолжает расти, что требует от хирургов экстренных мер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.