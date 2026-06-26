В Челябинской области мужчина погиб под грузовиком на заготовке сеннажа

Инцидент произошел в минувшем августе в поселке Маякский Аргаяшского района. По данным следствия, водитель грузовика разгружал сеннаж со своим знакомым и случайно задавил его, когда тот открывал задний борт кузова.
— Обвиняемый, не убедившись, что мужчина отошел от автомобиля, начал движение и совершил наезд на него. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщает СК по Челябинской области.
В момент происшествия водитель грузовика был пьян и не имел прав на управление транспортным средством. Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Аргаяшский районный суд.
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