Шанс найти работу для всех: в Челябинске пройдет всероссийская ярмарка вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в пятницу, 26 июня, состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это возможность для жителей города найти работу не только в Челябинске, но и в других регионах, пообщаться с проверенными работодателями и узнать о вакансиях. На ярмарке будут представлены вакансии для людей с высокой квалификацией и без опыта работы.

Компании предложат информацию о свободных местах, уровне зарплаты, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях. Многие предприятия также готовы предложить обучение для новых сотрудников, а ученикам будет выплачиваться стипендия. Кроме того, некоторые организации готовы предоставить жилье для иногородних соискателей, а также организовать доставку до места работы или компенсировать затраты на проезд. Это особенно важно для тех, кто ищет работу вдали от дома.

В рамках ярмарки также будут предложены вакансии для участников специальной военной операции и их близких. Жителям Челябинска рекомендуется взять с собой диплом об образовании и трудовую книжку, чтобы облегчить процесс трудоустройства. Ярмарка пройдет с 10:00 до 13:00 на площадке образовательного комплекса «Смена» (ул. Степана Разина, 8).

Всероссийская ярмарка трудоустройства зарекомендовала себя как эффективный инструмент для продвижения востребованных профессий и помощи в поиске работы. В прошлом году более 66 тысяч участников ярмарки уже вышли на работу, среди которых порядка 3,2 тысячи — выпускники образовательных организаций.

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