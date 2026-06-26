В Челябинской области средний срок потребительских кредитов превысил два года

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В мае 2026 года средний срок потребительских кредитов в Челябинской области составил 2,11 года, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это изменение произошло на фоне общего увеличения сроков кредитования по всей стране, что связано с изменениями в денежно-кредитной политике и снижением спроса на кредиты.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2026 года средний срок потребительских кредитов в России также составил 2,11 года, увеличившись на 10,7% по сравнению с маем 2025 года, когда он составлял 1,91 года. В то же время, по сравнению с апрелем 2026 года, средний срок кредитования немного сократился — с 2,22 года до 2,11 года.

В то время как в других регионах, таких как Саратовская область и Пермский край, также наблюдается рост, Челябинская область занимает 16-е место среди 30 регионов по наибольшему сроку потребительского кредитования. Самый высокий срок потребкредитов в стране был зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,33 года), а наименьший — в Республике Саха (Якутия) (1,80 года). В Москве средний срок составил 2,18 года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после пиковых значений в августе прошлого года средний срок потребительского кредита стабилизировался на уровне 2,1 - 2,4 года. Он также подчеркнул, что банки продолжают предъявлять высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что снижает риски просрочек в будущем.

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