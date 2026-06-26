Челябинец получил условный срок за четыре срубленных дерева на ЧТЗ

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фигурантом дела о незаконной лесной рубке стал индивидуальный предприниматель, который в январе-июне 2024 года срубил четыре ясенелистных клена в Тракторозаводском районе Челябинска. Разрешительных документов на вырубку деревьев у него не было, что и повлекло уголовное разбирательство.

Тракторозаводский районный суд вынес мужчине приговор — год и девять месяцев условно с испытательным сроком, а также штраф в размере нанесенного окружающей среде ущерба — 155 тысяч рублей. Также обращено взыскание на принадлежащее предпринимателю имущество — грузовой автомобиль «Ниссан Дизель», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.