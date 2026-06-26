Избившие до смерти мужчину пьяные подростки из Локомотивного получили сроки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент произошел в феврале этого года на улице Заслонова в челябинском поселке Локомотивный. Трое подростков 14-16 лет в состоянии опьянения напали на 31-летнего мужчину и сильно избили его. Нападавшие действовали, сговорившись, двигали ими личные неприязненные отношения.

Из-за множественных ударов руками и ногами по голове и туловищу мужчина скончался вскоре после того, как попал в больницу. Трое нападавших были найдены и попали на скамью подсудимых.

— Приговором суда виновным назначено наказание от 4,9 до 5,3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу супруги потерпевшего с законных представителей осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 440 тыс. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

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