Уровень газификации в Челябинской области достиг 80%

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Челябинская область в области газификации уже достигла уровня 78,5%, что на 3% выше среднероссийского показателя. В 2025 году к сетям газоснабжения было подключено более 12 тысяч домовладений, а с 2021 года, когда стартовала программа социальной догазификации, построено газопроводов к 56,5 тысячи домов. В ближайшие годы планируется газифицировать еще около 50 тысяч домовладений, а с учетом садоводческих товариществ — до 65 тысяч. Об этом заявили на пресс-конференции представители региональных министерств ЖКХ и соцотношений, а также компании «Газпром газораспределение Челябинск»

Уровень газификации в регионе продолжает расти. По словам начальника управления инженерной инфраструктуры МинЖКХ Артема Бурматова, в 2025 году наблюдается рост на 1% по сравнению с прошлым годом. «Газификация региона является ключевой составляющей социально-экономического развития и одним из приоритетных направлений работы министерства», — подчеркнул он.

В рамках программы социальной догазификации в Челябинской области принят закон, который предоставляет дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан. Для многодетных семей и малоимущих предусмотрено выделение до 150 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования, а для участников специальной военной операции — до 200 тысяч рублей. В прошлом году данной мерой воспользовались 4900 граждан, а в текущем — уже 2400.

На 2026 год запланировано выделение 463 миллионов рублей на реализацию программы газификации, что позволит построить 11 объектов газораспределения в семи муниципалитетах и создать условия для газификации более 3 тысяч домовладений. Губернатор Алексей Текслер отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа по газификации будет продолжаться, и в планах региона — долгосрочные проекты, которые обеспечат устойчивое развитие и комфорт для жителей.

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