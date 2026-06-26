«Литература — это искусство, а не медицинский отчет»: психолог рассказала о «диагнозах» книжным героям и пользе чтения для нервной системы

Фото: «Без обложки» | книжный клуб г. Челябинск/ВК.

В соцсетях набирает популярность тренд: персонажам книг и фильмов ставят психологические и психиатрические диагнозы. Гарри Поттеру приписывают ПТСР, а Эсмеральде — тревожное расстройство. Психолог из Челябинска Яна Матвиенко рассказала, насколько такие «литературные диагнозы» достоверны и как использовать книги для саморефлексии без вреда для восприятия искусства.

По словам эксперта, попытки диагностировать вымышленных героев имеют как пользу, так и серьезные ограничения. С одной стороны, это помогает читателю увидеть в персонажах не просто «странности», а человеческие страдания. С другой — литературный герой не является клиническим случаем, и любое диагностирование упрощает произведение, лишая его философского и экзистенциального смысла.

— Диагнозы из области психического здоровья снимают с героев налет «просто странности» или «плохого характера». Это позволяет увидеть их страдания как часть общечеловеческого опыта. Но в этом есть важная граница: литературный персонаж — не клинический случай, — цитирует Яну Матвиенко Hornews.com.

Психолог подчеркивает, что авторы часто интуитивно показывают психологические состояния через метафоры и гиперболу, но это не означает, что герой соответствует строгим критериям медицинских справочников.

— Можно использовать психологические знания как один из инструментов понимания, но держать в голове, что литература — это искусство, а не медицинский отчет. Будь все персонажи проработанными и счастливыми — мы бы наслаждались чтением? Нет, — уверена Яна.

При этом книги действительно используют в психотерапии — это направление называется библиотерапия. Термин появился еще в начале XX века, а в 1920-х годах метод применяли для реабилитации ветеранов Первой мировой войны. Сегодня психологи по всему миру предлагают клиентам книги под конкретные запросы, а затем обсуждают прочитанное. Яна сама использует этот подход в практике, работая в смешанном направлении с арт-терапией.

Помимо терапевтического эффекта, чтение отлично снимает стресс. В 2009 году исследователи из Университета Сассекса выяснили, что чтение снижает уровень стресса на 68% всего за 6 минут.

Кстати, совсем недавно Яна открыла в Челябинске собственный книжный клуб «Без обложки» и делится в нем литературными рекомендациями. Однако девушка подчеркивает, что встречи проходят вовсе не для групповой терапии, а для удовольствия и общения.

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